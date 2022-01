La nouvelle éco : Izzo Formation, une plateforme montpelliéraine de formation pour les adultes

En septembre 2021, Joséphine Izzo, cheffe d'entreprise dans le secteur de la formation depuis une dizaine d'années, a lancé une plateforme de formation avec ses deux fils, Louis et Élio. Baptisée Izzo Formation, elle s'adresse à ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui veulent acquérir de nouvelles compétences professionnelles et ceux qui veulent se reconvertir.

Interview avec Joséphine Izzo

À quoi ressemble votre plateforme?

L'idée de la plateforme est toute simple. Un jour, je cherchais pour un client, un prof d'espagnol et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas une plateforme de mise en relation. On était à table avec les enfants. Ils m'ont dit : eh bien, on a qu'à la créer.

Ça se présente sous forme de petites annonces. Celui qui veut se former s'inscrit, note par exemple "prof d'espagnol". Et là il a toute une liste, avec la photo du formateur en question.

Quelle est la différence entre votre site et ceux qui recense des annonces de cours particuliers? Je pense à Leboncoin ou à Superprof

Le problème avec Leboncoin, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui proposent des cours. Et personne ne filtre. La plupart des gens travaillent au noir. Donc c'est pas approprié à une entreprise qui a besoin d'une facture, par exemple, quand elle se tourne vers un formateur.

SuperProf s'adresse à des élèves. Nous, notre cible, c'est vraiment le monde de l'entreprise.

C'est-à-dire?

Ce sont des adultes qui veulent utiliser leur compte CPF, qui sont inscrits à Pôle Emploi ; qui ont 50 ans et qui veulent changer de vie professionnelle et qui veulent se former dans tel ou tel domaine.

Et les formateurs, qui sont-ils?

Ce sont des personnes du terrain qui deviennent des formateurs. Par exemple, ceux qui proposent des formations d'hygiène, ça peut être des cuisiniers qui en ont ras-le-bol de leurs horaires. Souvent, les personnes qui proposent des formations en merchandising, elles ont travaillé dans des grands groupes pendant des années avant de vouloir "changer de vie".

Je ne dénigre pas les autres mais, en général, ces personnes qui viennent du terrain, elles ont énormément de compétences.