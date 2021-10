La nouvelle éco : l'animalerie Croquettes&Co fabrique des croquettes de saumon, de poulet ou de bœuf

Nicolas et Julie Skora, gérants de l'animalerie Croquettes&Co, tiennent deux boutiques dans l'Hérault. Attentifs à la santé des chiens et des chats, ils vendent des croquettes à base d'aliments propres à la consommation humaine. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier

L'animalerie Croquettes&Co s'est installé récemment dans l'Hérault. Ses gérants, Nicolas et Julie Skora, ont ouvert deux boutiques : la première, en juin 2020, à Clermont-l'Hérault ; et la seconde à Agde, un an plus tard. Les croquettes vendues dans leur magasin sont fabriquées à base d'aliments que vous pourriez retrouver dans votre assiette.

Interview avec Nicolas Skora

Quel choix avez-vous fait pour vos croquettes?

On a choisi de les faire fabriquer par une industrie en Angleterre, qui utilise des aliments propres à la consommation humaine. Quand ce sont des croquettes à base de viande ou de poisson, c'est de la vraie viande et du vrai poisson, par exemple du saumon d'Écosse. Par ailleurs, on propose aussi des croquettes sans gluten ou sans céréale.

Et nous ne sommes pas forcément plus cher. Pour certaines croquettes, on est à 10 euros de moins sur un paquet de 12 kilos, parce que, nous, nous n'avons pas d'intermédiaire.

Quels sont les ingrédients des croquettes classiques?

D'abord, il peut y avoir des colorants ou des additifs. Ensuite, ce sont des croquettes à base de sous-produits. Par exemple, à base de plumes, de becs... Ça peut être aussi de la protéine déshydratée, donc des abats. Et ça joue sur la santé des animaux. Par exemple, un chien qui mange des protéines à base de vraie viande aura un poil plus beau, il prendra moins de poids. Un chat, lui, aura moins tendance à développer des problèmes urinaires ou de diabète.

Pendant le premier confinement, beaucoup de personnes sont allées à la SPA pour prendre un animal. Est-ce que votre activité a également fluctué?

Oui plusieurs clients sont venus parce qu'ils voulaient avoir un animal. On a aussi vendu plus d'accessoires. L'animalerie, c'était aussi l'un des seuls commerces qui pouvaient rester ouverts. Donc, pour certains, on était la petite sortie! D'autres avaient peur... Et eux ont plutôt décidé de se faire livrer leurs croquettes.

Vous parliez d'aliments sans gluten. On en parle aussi pour les humains, du sans gluten, mais c'est assez récent. Est-ce que les préoccupations de l'alimentation animale suivent celles de l'alimentation humaine?

Bien sûr! J'ai des clients qui me disent 'Ah oui, c'est vrai que moi aussi je suis intolérant au gluten'. Et c'est d'autant plus pertinent pour les chiens. Nous, on est omnivores. Eux, à la base, ils sont carnivores. Et mêmes s'ils sont domestiqués depuis longtemps, même s'ils ont pris l'habitude de manger nos restes, ils peuvent développer des intolérances au gluten.