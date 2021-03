La Nouvelle éco : l'auto-école "Le permis libre" étoffe son offre dans l'Hérault

En partie grâce à la crise du Covid-19, l'auto-école en ligne "Le permis libre" a connu un boom en 2020. Dans l'Hérault, elle forme désormais 3.500 élèves, soit 67% de plus que l'année précédente. Pour faire face à cette hausse de la demande, elle compte recruter deux fois plus de moniteurs.

"Le permis libre" est une auto-école en ligne, c'est-à-dire que les candidats apprennent le code de la route sur Internet. Cette technique a permis à l'entreprise d'affronter la crise sanitaire plus facilement que les auto-écoles classiques. "Pendant le premier confinement, toutes les auto-écoles ont dû fermer, comme ce sont des lieux qui accueillent du public, explique Lucas Tournel, cofondateur et président de la start-up. Chez nous, les candidats ont pu continuer de se former à la théorie."

Les cours de conduite de "Le permis libre" se déroulent, bien évidemment, en présentiel. Comme toutes les auto-écoles, l'entreprise les a interrompus. Mais il ne s'est pas créé de bouchon devant l'examen du permis de conduire. "L'avantage, c'est que nos élèves prennent leurs cours en ligne, à l'avance, analyse l'entrepreneur de 28 ans. C'était plus facile pour eux d'anticiper."

Pour faire face à cette hausse de la demande, "Le permis libre" compte recruter deux fois plus de moniteurs. "On n'a pas de problème pour en trouver parce qu'ils sont plutôt séduits par notre offre, note Lucas Tournel. Toute la partie administrative est automatisée, donc ils peuvent se focaliser sur leur cœur de métier : les cours de conduite."

L'entreprise "Le permis libre" a été créée en 2014 et tourne aujourd'hui avec une équipe d'une trentaine de personnes. Elle a lancé ses services dans l'Hérault en 2019. Aujourd'hui, dans le département, elle est affiliée à trois centres d'examens du code de la route.

