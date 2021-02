La nouvelle éco : l'entreprise Sabella vient de racheter des brevets de General Electric

L'entreprise finistérienne Sabella avait été remarquée pour son hydrolienne D 10 immergée dans le Fromveurau large de Ouessant, désormais en maintenance dans le port de Brest. Aujourd'hui, Sabella continue de se développer et vient de racheter les brevets et actifs de GE Renewable Energy, la branche dédiée aux énergies renouvelables de General Electric. Pour Marlène Moutel, ingénieure commerciale et chargée de la communication chez Sabella, ces rachats représentent une véritable opportunité. "L'idée, c'est d'aller chercher les briques technologiques qui vont nous intéresser et se combiner à nos activités pour améliorer la performance et la fiabilité de nos hydroliennes."

Un secteur à la recherche de compétitivité

Le prix de l'énergie hydrolienne est encore élevé comparé aux autres énergies renouvelables. Pour Sabella, l'enjeu est donc d'être plus compétitif sur ce marché. "Mais l'hydrolien a un avantage sur les autres énergies, c'est une ressource entièrement prédictible, un atout lorsqu'on veut intégrer des énergies renouvelables sur un réseau", rappelle Marlène Moutel. À terme, l'acquisition de ces nouveaux brevets pourrait permettre à Sabella de construire une hydrolienne plus performante.