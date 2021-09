La Nouvelle éco : l'expérimentation, l'ADN de la microbrasserie Prizm de Vendargues

La microbrasserie Prizm de Vendargues fête ses un an! Gunther Oltra, Julien Du Tremblay et Momar Diop l'ont fondée en août 2020 avec un mot d'ordre : l'expérimentation. Quasiment chaque semaine, la microbrasserie sort une nouvelle bière en édition limitée.

Expérimenter, c'est vraiment notre ADN - Julien Du Tremblay, cofondateur de la microbrasserie Prizm

La microbrasserie sort entre trois à quatre nouvelles bières chaque mois. "Depuis le début, on fait vraiment ce qui nous fait plaisir, à savoir de l'innovation permanente, explique Julien Du Tremblay. On passe notre temps à chercher les mariages les plus parfaits possibles. Mais comme on a beaucoup de demandes, on va doubler nos capacités, et probablement que, à un moment donné, on aura deux bières fixes."

L'équipe de Prizm - Prizm

Pour confectionner ses bières IPA, la microbrasserie utilise du malt anglais et du houblon américain, incontournable pour créer les saveurs propres à Prizm. "C'est du houblon breveté, entre guillemets, que personne d'autre ne peut faire, précise Julien Du Tremblay. Et c'est du houblon qu'on aime beaucoup, avec des notes fruitées de mangue, d'ananas ou encore de pamplemousse."

Une activité perturbée par le Covid-19

Les brasseurs avaient prévu de lancer leur brasserie en mars 2020 : leur projet a été retardé par l'arrivée du Covid-19. "Le matériel de notre cuverie n'a pas pu être livré, raconte Julien Du Tremblay. Une grande partie venait de Chine. Il semblerait que c'était impossible à faire livrer car le trafic était perturbé."

Aujourd'hui encore, la microbrasserie subit les restrictions liées au Covid-19. "À chaque nouvelle annonce du gouvernement, on a une chute d'activité, puis ça revient, avoue-t-il. C'est le cas, par exemple, pour la dernière en date : la mise en place du pass sanitaire. Les bars à bières, qui sont notre premier client, ont eu une chute d'activité de 50%. Ça veut aussi dire, pour la microbrasserie, une chute du chiffre d'affaires de 50%."

La microbrasserie participe au Beer Love Fest, le festival de bières de Montpellier, qui débute officiellement ce lundi 13 septembre 2021.