La nouvelle éco : l'opération solidaire "la Soupe des Chefs" est de retour à Dijon, mais sur internet !

Vous avez jusqu'à ce vendredi 16 avril pour vous inscrire à "la Soupe des chefs". Comme chaque année des restaurateurs de la métropole de Dijon (Côte-d'Or) cuisinent des soupes vendues par le Lion's Club au profit du Centre Georges François Leclerc de Dijon. Evidemment, cette année impossible de se regrouper pour venir chercher et déguster ces soupes place François Rude, à Dijon. Qu'a cela ne tienne, la soupe, peut être livrée chez vous. Comment procéder ? Simone Steinkamp, la présidente du Lion's club de Dijon nous explique tout.

France Bleu Bourgogne : Cette opération est maintenue mais elle est dématérialisée cette année ?

Simone Steinkamp : Oui, elle a lieu et c'est ça le plus important car on n'y croyait. D'habitude, elle se déroule place François Rude à Dijon et nos Dijonnais sont là pour acheter nos soupes réparties dans 25 chaudrons. Ils nous sont offerts par les restaurateurs. Mais être tous agglutinés sur une tente pour servir ces soupes à la louche, c'était impensable cette année car incompatible avec les normes sanitaires. Du coup, cette année, il faut aller sur les sites internet des différents restaurateurs qui nous ont offert leurs soupes. Vous pouvez commander ces soupes en part individuelle de 25 cl au prix de 4 euros, ce qui facilite la formule "Click & Collect".

Quel genre de soupes sont proposées ?

Il s'agit de soupes adaptées à la saison. Il y a par exemple des gaspachos de légumes, des soupes de courgette au curry, des velouté froid de carottes à l'orange, des soupes de petits pois, des gaspachos tomate - fraise - ricotta. Elles donnent toutes envie, mais le plus important, c'est la cause pour laquelle nous nous battons, autrement dit vaincre le cancer. Effectivement les fonds recueillis iront au centre Georges-François Leclerc.

D'habitude, vous récoltez entre 5.000 et 8.000 euros chaque année, mais pour cette édition 2021, vous risquez de faire moins ?

Effectivement car la formule est plus compliquée. Tous ceux qui résident au delà de 10 kilomètres auront plus de mal à venir, mais il y a tout de même une possibilité de livraison qui est proposée. Mais peu importe la somme récoltée, elle ira soutenir une cause qui nous concerne tous de près ou un peu moins. La dernière édition a permis de participer au financement d'un appareil qui vise précisément les tumeurs tout en préservant les tissus voisins. Le Centre Georges François Leclerc nous détaille toujours à quoi est utilisé l'argent que nous lui versons.

Passez votre commande ici avant ce vendredi 16 avril 10h.

