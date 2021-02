La nouvelle éco : la Cabane, espace de coworking des métiers du bois à Gujan-Mestras

"La Cabane" a démarré son activité en décembre 2019 sur la zone d'activité de Gujan-Mestras. Elle accueille des menuisiers, charpentiers et ébénistes dans un atelier partagé. Professionnels et amateurs sont invités à des journées portes ouvertes ce jeudi après-midi et samedi matin.