La nouvelle éco : la capuche héraultaise Overcap Médaille d'Or du concours Lépine 2021

Le Lunellois Pierre Lagandré a remporté le 31 octobre à Paris la médaille d'or du concours Lépine pour sa capuche "Overcap". Une capuche qui protège du vent, de la pluie et même du soleil les randonneurs et les soldats.

C'est une fierté héraultaise ! Pierre Lagandré, le cofondateur de l'entreprise Oxaz basée à Lunel a fait sensation au dernier concours Lépine. Il a remporté la médaille d'or de la compétition grâce à sa capuche "Overcap". Une capuche qui protège du vent, de la pluie et même du soleil les randonneurs et les soldats. Il a également reçu pour cette invention, la médaille du ministère des armées. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Hérault.

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de créer cette capuche?

Cela est venu de mon expérience personnelle. Je suis randonneur et j'ai souvent été frustré de ne pas pouvoir rester plus longtemps dehors à cause de la météo. Je n'étais pas satisfait des équipements que j'avais, avec des capuches, des chapeaux ou des casquettes qui faisaient transpirer, qui empêchaient de bien voir et qui collaient au visage. Ni du parapluie qui ne permet pas bien de se protéger quand il y avait du vent. Je suis ingénieur et designer, donc j'ai réfléchi à une solution et après six ans de travail et plusieurs dizaines de milliers d'euros de coûts de développement, j'ai créé Overcap.

A quoi elle ressemble cette capuche ?

Cette capuche a des armatures qui sont insérées dans le textile. Elle est plus grande qu'une capuche ordinaire et beaucoup moins grande qu'un parapluie. L'intérêt, c'est qu'elle ne touche pas votre tête, donc vous avez la tête qui reste bien aérée, bien ventilée, et elle résiste à des vents jusqu'à 80 km heure. Elle se déplie et se replie en un seul geste.

Elle est destinée à quel public ?

Pour les professionnels comme les randonneurs lambdas. En revanche, ce n'est pas pour les randonneurs qui pratiquent une fois par an car cette capuche est technique d'un certain prix. Mais cela peut intéresser les ornithologues, ceux qui observent les oiseaux, les photographes nature, les pêcheurs, mais aussi les paramilitaires. Speaker 2: Elle est en vente actuellement à partir de 129 euros. On peut se procurer des accessoires à additionner avec comme une cape de pluie pour protéger le sac à dos de la pluie. On a aussi une moustiquaire pour se protéger des insectes piqueurs et également un harnais qui permet de porter des capuches sans sac à dos.

Que va vous apporter cette médaille au concours Lépine ?

C'est une médaille honorifique. Néanmoins, c'est une reconnaissance par un jury et par une institution qui existe depuis plus d'une centaine d'années. C'était son vingtième anniversaire. Cela peut permettre de toucher beaucoup plus de monde et que nous avons un avenir.