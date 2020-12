La nouvelle éco : la crise sanitaire raccourcit les bûches de fin d'année

Les bûches de Noël se vendent-elles bien en cette année particulière ? Alors que le Premier ministre maintient la jauge de 6 adultes àtable pour Noël, Luc Guillet, pâtissier chocolatier à Romans-sur-Isère, constate des commandes à peu près équivalentes à celles de l'année dernière. Il vend entre 300 et 400 bûches chaque année. Mais les demandes ont évolué avec la crise sanitaire : il y a davantage de commandes de bûches pour 4/6 personnes que pour 10 . La bonne nouvelle, selon le pâtissier romanais, c'est que les repas vont peut être s'étaler sur plusieurs jours puisque le 25 décembre tombe un vendredi et qu'il y a le week-end derrière. Ce dernier mois de l'année en tout cas est primordial pour rattraper un peu les pertes : les ventes ont chuté de 25% par exemple dans les deux boutiques de Luc Guillet à Romans-sur-Isère et Valence par rapport à l'an dernier. Côté pratique, beaucoup de commandes actuellement passent par internet et tout a été prévu pour pouvoir récupérer ses douceurs dans le strict respect des consignes sanitaires.

Luc Guillet était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

