La nouvelle éco : la famille Burrus reprend la Winstub strasbourgeoise "Chez Yvonne"

C'est un établissement emblématique de Strasbourg qui change de main : la Winstub "Chez Yvonne", rue du Sanglier, actuellement fermée en raison des conditions sanitaires.

Le restaurant est repris par un investisseur, Jean-Philippe Burrus, accompagné d'un restaurateur bien connu à Strasbourg, Cédric Moulot, qui tient déjà plusieurs autres Winstubs dans le centre historique de Strasbourg, comme le "Saint-Sépulcre" et le "Clou".

Il est aussi en charge d'un restaurant étoilé, le "1741", quai des Bateliers, et du "Crocodile", rue de l'Outre. Le changement de propriétaire sera effectif le 2 mai 2021.

Winstub "Chez Yvonne " rue du Sanglier © Radio France - Corinne FUGLER

Une brasserie Lipp à l'ombre de la cathédrale

Le restaurant, créé en 1873, s'appelait à l'origine "S'burjerstuewel", un nom qui figure encore sur sa façade.

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Charles Aznavour, Juliette Gréco ou encore Jeanne Moreau ont dîné dans cette institution strasbourgeoise.

La célèbre Winstub tient son nom de son ancienne patronne, Yvonne Haller, qui l'anima pendant près de 50 ans. "ça a toujours été une sorte de Lipp strasbourgeoise", commente le critique gastronomique Gilles Pudlowski : "les écrivains venaient à Strasbourg faire découvrir leurs livres et ensuite ils allaient manger un petit coup chez Yvonne."

L'Europe s'est façonnée chez Yvonne

Jean-Louis de Valmigère a repris l'établissement en 2001, avant de le céder à ses enfants dix ans plus tard, en 2011.

Il a gardé les photos de visiteurs célèbres collectionnées par Yvonne Haller, avec Helmut Kohl ou Boris Elsine, et ajouté les siennes, comme ce dîner de Jacques Chirac et de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder : "On nous a installé des lignes de téléphone sécurisées, pour une journée. C'est quand même extraordinaire à regarder. On a l'impression de vivre un petit moment d'histoire!"

"Chez Yvonne reste Chez Yvonne" assurent de leur côté les repreneurs dans un communiqué. "Le flambeau change de famille mais la famille Burrus souhaite conserver l'histoire et les traditions bien connues de Chez Yvonne".

