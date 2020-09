La nouvelle éco : la fréquentation peine à remonter à la piscine Némausa

"La fréquentation estivale 2020 est en-deçà des prévisions, 40%de fréquentation en moins". Frédéric Besserve, le directeur du stade nautique de Nemausa, n'est pas enchanté par le constat. Et pour les semaines à venir, il est très prudent : "Je ne note aucune remontée de fréquentation pour l'instant. On va attendre le début de la rentrée, courant septembre, que les gens reprennent leurs habitudes, pour voir ce qu'il en est."

Des habitudes modifiées

L'homme reconnaît que les habitués peuvent être perturbés, ils doivent revoir leurs habitudes : "Dans la piscine, tous les clients doivent suivre un sens de circulation imposé, pour éviter qu'ils ne se croisent. Le masque est obligatoire des portes d'entrée jusqu'aux douches, pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Une fois les douches passées, c'est comme d'habitude, on a juste gardé une distanciation de 2 mètres pour les cours collectifs d'aquagym et d'aquacycling".

Un avenir compliqué

Quant il fait ses comptes, Frédéric Besserve voit du rouge : "L'établissement est en fonctionnement classique. Pour des raisons de sécurité on a gardé le même nombre de personnels. Depuis la réouverture, aucun salarié n'est au chômage partiel. Mais comme la fréquentation est faible, le chiffre d'affaire lui aussi est faible, et les charges fixes sont les mêmes. Pour l'instant on peut gérer la situation, mais si les gens ne reviennent pas sur le site, au bout d'un moment, il faudra prendre des mesures de façon à limiter le déficit".