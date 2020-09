La nouvelle éco : la garde d'enfant à domicile recrute en Moselle

Qui dit rentrée... dit aussi solution de garde à trouver pour les enfants ! Ce mardi matin, "La nouvelle éco" s'intéresse à la garde d'enfants à domicile. Sandrine Tinck, la responsable de Family Sphère en Moselle détaille : "Nous avons énormément de demandes pour la rentrée des classes ! Chaque année, en cette période, nous avons des nounous qui ne sont plus disponibles, des étudiants qui ont fini leurs études, des personnes qui prennent leurs retraites ou qui déménagent, donc un certain turnover à cette période où la demande augmente."

L'entreprise emploie 150 salariés dans le département et lance donc comme à chaque rentrée une campagne de recrutement. Family sphere cherche une quarantaine de personnes, sur les agences de Metz et Thionville. Des personnes diplômées pour les enfants de moins de 3 ans, et des profils plus variés pour les plus grands. Les postes sont en CDI à temps partiel.

Un effet covid?

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, l'offre à domicile tire son épingle du jeu : "On a un grand nombre de familles qui souhaitent que les enfants soient gardés à domicile, poursuit Sandrine Tinck, ce qui limite les risques de transmission. Et ce qui garantie aussi une certaine sécurité pour la nounou, qui se voit remettre un kit, avec des masques notamment."