La nouvelle éco : la Jardinerie Tarnaise ouvre un troisième magasin

La Jardinerie Tarnaise, implantée à Albi et Castres, construit actuellement un nouveau magasin. Au printemps prochain, ce sera le plus grand de ses trois sites avec 9.000 mètres carrés. Il se trouvera aux abords de l’autoroute dans le secteur Albi Fonlabour, direction Toulouse.

C’est une des enseignes de jardinage emblématiques dans le Tarn. La Jardinerie Tarnaise, qui a deux magasins à Albi et Castres (de 6.000 et 7000 m2), va ouvrir une troisième boutique, un gros investissement de 9 millions d’euros. Un nouveau magasin de 9.000 m2 où l’entreprise familiale a prévu d’embaucher 30 personnes. Cette enseigne va ouvrir dans le sud-ouest d’Albi pour proposer ses services à une nouvelle clientèle issue du Gaillacois et de l’ouest du département. Le hall de la jardinerie va accueillir au moins trois locaux commerciaux dont un restaurant et un primeur.

Avec cette année de confinement, la jardinerie a vécu une année très particulière, faite de hauts et de bas. Les rayons du jardin et du potager ont connu, depuis ce printemps, un véritable boom, tout comme l’univers basse-cour, avec de 4.000 poules pondeuses vendues à la Jardinerie Tarnaise. Le rayon apiculture a aussi eu un grand succès. "Les clients ont conscience que le jardin, et plus généralement la nature, peut être nourricier. Finalement, le potager c’est le plus court des circuits", insiste Guy Bousquet.

L'ouverture du troisième magasin est prévue au printemps 2021.