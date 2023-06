La Nouvelle éco : la librairie Rêverie ouvrira ses portes en novembre à La Châtre

"Il y aura bien sûr des livres à vendre, mais pas seulement ! Ce sera un lieu de partage, d'exposition, de conseils, de détente... " Jeanne Fauquenot est très enthousiaste quand elle évoque son grand projet. A 32 ans, la jeune femme se lance dans l'entreprenariat et va créer sa propre librairie.

"Je voudrais que ce soit un lieu accessible à tous, où l'on entre sans complexe" rêve la passionnée, qui a eu une première carrière comme vendeuse dans une grande enseigne de biens culturels. En tant que responsable du rayon jeunesse, elle y a appris à gérer un stock, mettre en avant des titres, être prescriptrice. Autant de qualités qu'elle espère pouvoir mettre en œuvre dans sa future librairie. "Je veux que les gens entre et se sentent accueilli, que je puisse dire "ah, j'ai pensé à vous, j'ai rentré ce titre et ca irait bien après votre précédente lecture". Elle proposera, en plus de l'offre classique d'une librairie, un important rayon jeunesse ainsi qu'un grand choix de mangas.

En attendant, l'heure est au travaux pour transformer cet ancien restaurant asiatique en une librairie. "J'ai investit plus de 15.000 euros d'apport et le reste est complété par un prêt et des subventions. Rien que le stock de livre représente près de 60.000 euros d'investissement". Elle tient également à ce que son commerce soit totalement adapté aux personnes en situation de handicap, notamment celles qui doivent se déplacer en fauteuil. Pour l'aider à financer son projet, Jeanne a lancé une cagnotte participative .