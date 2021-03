La nouvelle éco : la recyclerie de Gujan-Mestras cherche à s'agrandir

La recyclerie "Stop it Bassin" à Gujan-Mestras cherche à s'agrandir. L'association, spécialisée dans la réparation et le recyclage des équipements électroniques et électroménagers, croule sous la demande et son local est devenu trop petit. Son fondateur lance un appel aux élus locaux.

L'association Stop-it Bassin a été lancée en 2010 par David Dubos. Depuis plus de 10 ans il collecte, recycle et répare tous nos objets électroniques du quotidien, du téléphone portable à l'aspirateur en passant la machine à café. David Dubos est catégorique : sur 10 objets qui ne marchent plus et que l'on considère hors d'usage, en réalité 8 sont réparables. Cet électronicien promet une deuxième vie à tous ces objets et même s'ils sont vraiment fichus on peut toujours recycler ou valoriser certains composants.

L'association compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. Elle a permis d'embaucher des stagiaires. David Dubos propose des ateliers "faites-le vous même" sur le modèle des repairs-cafés mais aujourd'hui son local de 35 mètres carrés ne lui permet plus de stocker tout le matériel. Son souhait : déménager dans des locaux plus vastes pour entraîner encore plus de monde dans sa démarche éco-responsable de recyclage.

Tout se recycle, à commencer par les machines à laver qui tombent mystérieusement en panne quelques jours seulement après la fin de la date de garantie. L'obsolescence programmée n'est pas un mythe comme le dénonce David Dubos.