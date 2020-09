La nouvelle éco : la société Ergo Santé a développé son offre pour le télétravail lors de la crise sanitaire

Pendant le confinement, de nombreux salariés ont continué à travailler depuis chez eux. Par la force des choses, le télétravail a connu une hausse spectaculaire en France. Une véritable opportunité pour l'entreprise Ergo Santé spécialisée dans l'ergonomie, l'adaptation d'un environnement de travail aux besoins de son utilisateur. Si la période n'a pas été propice en terme de trésorerie, elle en a profité pour développer son offre en direction des "travailleurs à domicile". Comme à l'agence de Saint-Viance en Corrèze qui rayonne sur une grande partie du sud-ouest.

La lombalgie représente environ 57 mille emplois à temps plein perdus en arrêts de travail

"On a pu réagir très vite. On a proposé des "packs télétravail" pour apporter une réponse immédiate. Ça passe par des fauteuils adaptés, des rehausseurs de bureau et d'ordinateur, des souris ergonomiques ou encore les reposes pieds" détaille le gérant Pierre-Marie Descroix Vernier pour qui ce genre de matériel à une véritable utilité. "Il y a un vrai gain. La lombalgie représente environ 57 mille emplois à temps plein perdus en arrêts de travail. Et ce n'est que la moitié des troubles musculosquelettiques (TMS). Il y a une vraie problématique qui se pose. Si on a vu le nombre d'accidents du travail ces 15 dernières années baisser d'environ 15 à 16%, les TMS ont augmenté d'un peu plus de 150%."

D'où l’intérêt selon lui de continuer à accompagner les entreprises alors que le télétravail pourrait à nouveau être d'actualité en cas de reconfinement, même partiel. Mais de toute façon, au delà de la crise sanitaire, Pierre-Marie Descroix Vernier est persuadé que l'avenir est là. Dans le travail à domicile. "Je crois que la crise de la Covid a mis en lumière des lacunes, l'inclusion des personnes en situation de handicap mais aussi la gestion des conditions de travail de façon plus générale. Pour moi, le télétravail total ou partiel est une solution évidente dans la mutation de la gestion du travail et de son environnement" estime t-il.

Le bien être de la personne va jouer sur la productivité et la rentabilité de cette personne là

Mais les entreprises françaises sont elles réellement prêtes à investir plus pour le bien être de leurs salariés, notamment dans le cadre du télétravail ? Il y a en tout cas une véritable prise de conscience selon le gérant de l'agence Ergo Santé basée à Saint-Viance. "Et peu importe la taille de l'entreprise. Des grands groupes comme des PME où on a bien conscience que le bien être de la personne va jouer sur la productivité et la rentabilité de cette personne là. Si on n'est pas au niveau des pays nordiques, on a une tendance vers le mieux et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui ne va pas s'estomper."