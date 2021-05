La nouvelle éco : "La visioconférence ne va pas disparaître, il suffit d'en faire bon usage"

Avec le crise sanitaire, le télétravail et les réunions à distance sont devenus le quotidien de beaucoup d'entre nous. Depuis 2004, Tixeo commercialise un outil de visioconférence destiné aux entreprises. En 2020, avec le Covid-19, son chiffre d'affaires a augmenté de 340% et son nombre d'utilisateurs a été multiplié par 10.

"Ça a été violent, se rappelle Renaud Ghia, PDG de Tixeo. Pendant un mois, nos équipes n'ont pas arrêté de travailler, y compris les week-ends. Presque tous les soirs, il fallait augmenter nos capacités pour que le système continue de fonctionner." Depuis, l'activité de l'entreprise montpelliéraine n'a pas diminué.

Des échanges sécurisés

La solution proposée par Tixeo est payante : à partir de 2.880 euros par an. Les plateformes comme Zoom ou Teams, largement utilisées, sont elles gratuites. "Il faut toujours faire attention avec ce qui est gratuit", prévient le chef d'entreprise de 42 ans.

La particularité de Tixeo, c'est qu'elle sécurise vos informations : ce que vous échangez à distance reste confidentiel. "Nos clients sont des entreprises sensibles, des domaines bancaire, aéronautique, de la recherche, précise Renaud Ghia. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une visioconférence, on échange des informations stratégiques qu'il faut protéger car on peut être victime d'espionnage industriel."

La visioconférence ne va pas disparaître. Il suffit d'en faire bon usage pour ne garder que le bon côté du télétravail - Renaud Ghia, PDG de l'entreprise

Pour Renaud Ghia, les entreprises ne vont pas se détourner des outils de visioconférence et du télétravail quand la crise sanitaire sera derrière nous. "Il suffit de faire bon usage de ces outils, explique Renaud Ghia. La majorité des entreprises les utilisent seulement pour faire une réunion le matin, et c'est tout. Ça isole les membres d'une équipe."

L'outil de Tixeo permet à chacun d'être en permanence connecté et donc, de pouvoir échanger tout au long de la journée. "Ça se présente sous forme d'une bulle vidéo, décrit Renaud Ghia. Vous voyez votre collègue dans cette bulle. Vous cliquez dessus et vous pouvez directement lui parler."

Vous voyez également lorsque certains de vos collègues entament une discussion et vous pouvez décider de les rejoindre. "Ça permet de garder ces échanges informels qu'on a dans un openspace ou à la machine à café, explique Renaud Ghia. Et ça, ça permet de garder la cohésion de groupe." Les équipes de Tixeo utilisent cet outil depuis 2004.

Tixeo tourne aujourd'hui grâce à une vingtaine de personnes. Avec la hausse brutale de son activité, elle a innové beaucoup plus rapidement. Par exemple, elle propose un outil qui permet de faire des webinars, des conférences en visio, avec une personne qui parle devant une centaine de spectateurs.

