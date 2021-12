La nouvelle éco : le Casino Barrière de Toulouse rouvre son école pour former douze croupiers

Faites vos jeux ? Rien de va plus !! Et si vous faisiez de cette phrase mythique votre métier. Le Casino Barrière recrute des croupiers et les forme pendant trois mois dans son casino. La prochaine session débute début décembre.

Et si vous étiez croupier ? C'est un métier méconnu. C'est pourtant une profession unique aux multiples facettes. Le croupier est un animateur des tables de roulette, Black-Jack ou poker dans un esprit convivial. Il est aussi un arbitre. Il fait appliquer les règles des jeux. Et même un artiste qui manipule cartes et jetons avec les mains, fait tourner la bille dans le cylindre et calcule mentalement les mises gagnantes.

Le Casino Barrière de Toulouse organise, en partenariat avec l’école de croupiers Cérus Casino Academy, des réunions d’information et de sélection pour le métier de croupier. Cette formation accessible avec ou sans diplôme, sera dispensée avant une embauche dans le Casino.

La formation est basée à 100% sur la pratique. Les élèves apprennent tous les gestes techniques du croupier, les règles des jeux et l’attitude commerciale avec les joueurs. Elle se déroulera du mercredi 08 décembre 2021 au mardi 01 mars 2022 directement au sein du Casino Barrière Toulouse.

Douze embauches à la clé

La formation est dispensée par Cérus Casino Academy, école de croupiers indépendante depuis 2003 et unique organisme de formation à délivrer le diplôme de croupier : Titre RNCP Croupier, Niveau IV (équivalent au BAC)

À l'issue de cette période de formation, les élèves croupiers intégreront l'équipe en salle des jeux pour un emploi en soirée/nuit dans le Casino Barrière Toulouse qui comporte un parc de 340 machines à sous, 13 tables de jeux traditionnels, 120 postes de jeux de tables électroniques. Les 33 autres Casino du groupe pourront aussi embaucher certains des candidats de la promotion de 12 qui va être formée.

Alors si vous avez minimum 18 ans, un casier judiciaire vierge, que vous êtes ressortissant(e) de l’Union Européenne et inscrit sur les listes électorales vous pouvez postuler. Les candidats devront être à l’aise avec le calcul mental simple, la mémoire et la logique. Avoir le sens de la relation client mais aussi bien distinguer les couleurs et avoir les dix doigts qui fonctionnent correctement.

Les candidats intéressés doivent s'inscrire aux réunions d'informations/ recrutement en remplissant le dossier de candidature.