La nouvelle éco : le Girondin Nicolas Gaume va bientôt proposer une dégustation de son vin de l'espace

Le 13 janvier dernier une caisse de 12 bouteilles est arrivée sur terre à bord du cargo Dragon de la société privée SpaceX. Ce vin a passé 14 mois en apesanteur. Il sera dégusté à la fin du mois.

Envoyer du vin dans l'espace à quoi ça sert ? Soyons clair, c'est un joli coup de pub pour la société Space Cargo et son patron Nicolas Gaume mais c'est d'abord une vraie expérience scientifique. Ce vin a passé plus d'un an dans l'espace dans les caves de la station spatiale internationale dans des conditions de conservation similaires à celles sur terre avec une seule différence, de taille quand même : l'absence de gravité !

Des sarments de vigne étaient également du voyage. L'objectif de ce projet explique Nicolas Gaume _"c'est d'apporter des réponses aux défis de l'agriculture de demain"_. Envoyer des sarments de vigne en apesanteur c'est les exposer à un stress important. En observant comment la plante réagit et s'adapte à ce stress on espère comprendre comment elle pourra s'adapter aussi sur terre quand les températures seront plus chaudes et qu'il y aura moins d'eau à disposition.

Un projet scientifique - Nicolas Gaume Copier

Une première bouteille de ce vin de l'espace sera ouverte à la fin du mois. Ce sera une dégustation privée d'un breuvage dont on ne connaît pas la provenance. On sait seulement que c'est un château bordelais et c'est l’œnologue Franck Dubourdieu qui aura le privilège de lever son verre en premier.