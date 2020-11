La nouvelle éco : le Green Corner à Amiens se lance dans les cocktails fabriqués devant votre porte

Ouvert il y a un peu plus d'un an, le Green Corner, bar éco-responsable situé quai Bélu à Amiens, ne peut accueillir aucun client comme tous les bars et restaurants. Il s'est mis comme beaucoup à faire de la vente à emporter et de la livraison et se lance ce vendredi dans la fabrication de cocktails devant les maisons ou au pied des immeubles à Amiens Métropole. Le prix du cocktail reste le même qu'au bar, 8 euros. Il faut ajouter des frais de livraison en fonction du montant de la commande.

Pierrick et Lea qui gèrent l'établissement, ne voulaient pas faire de cocktail à emporter pour éviter l'utilisation de plastique ou de carton. Il servira donc les boissons directement dans les verres des clients.

On va revenir pour accueillir les gens, quand même !

Pendant ce deuxième confinement, le couple qui avait profité du premier pour aménager le premier étage, continue à décorer ce dernier, à faire du jardinage en prévision du printemps prochain. "On fait en sorte que le lieu reste beau pour accueillir les gens puisqu'on va revenir pour accueillir les gens quand même. Il y a un moment, ça va se passer !" conclue Lea.