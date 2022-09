La nouvelle éco : le groupe tarnais Pierre Fabre se met au vrac

Le groupe tarnais Pierre Fabre se met au vrac. Depuis le mois de juin dernier, le géant mondial pharmaceutique et dermo-cosmétique propose certains de ses produits en vrac, nouveau mode de consommation qui allie écologie et économie. Dans trois pharmacies de la région toulousaine, les clients peuvent remplir leur bouteille de shampoing et de gel douche. Marie Chenal, responsable de l'expérience clients en pharmacie pour le groupe Pierre Fabre, est l'invité de La nouvelle éco.

Comment est organisé ce système de vrac dans les pharmacies ?

C'est un principe de fontaines à formules qui vont distribuer les mêmes produits qui existent en pharmacie. C'est une offre qui est concentrée sur des produits d'hygiène, des produits à fort usage au quotidien. Des shampoings, des gels douche des marques Klorane, A-Derma, Ducray etc.

Donc il suffit de se rendre dans une de ces pharmacies et de remplir une bouteille en plastique ?

Au lieu d'arriver avec votre flacon ou votre bouteille en plastique, qu'on ne peut pas accepter parce qu'on ne sait pas comment la formule va réagir dans le flacon, on a un dispositif de bouteilles en verre que l'on vous propose avec un système de consigne.

Cela représente quelle économie pour le groupe Pierre Fabre ?

L'étude que l'on a faite sur l'économie au niveau de l'emballage, c'est qu'au-delà de deux shampoings achetés dans un produit classique, le flacon verre devient plus intéressant.

Votre système de vrac pourrait-il, à l'avenir, arriver dans les supermarchés ?

Absolument pas. Notre circuit de prédilection et nos partenaires historiques sont les pharmacies et les parapharmacies.