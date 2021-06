La nouvelle éco : le restaurant Le Soufflot à Irancy impatient d'accueillir ses clients

Deux bonnes nouvelles ce mercredi 9 juin : le couvre feu est repoussé à 23 heures et les restaurants rouvrent leur salle intérieur. Un vrai soulagement pour tous les établissements qui n'ont pas de terrasse et qui sont donc fermé depuis maintenant sept mois. C'est le cas du restaurant le Soufflot à Irancy au sud d'Auxerre. Pour le patron, Romain Favre c'est un peu la rentrée.

Dans quelle ambiance avez vous préparé cette réouverture ?

Une très bonne ambiance. Nous avons hâte de reprendre car avec la crise sanitaire , le confinement, cela fait sept mois que nous sommes fermé. Donc on a différents aménagements et on a hâte de servir nos clients.

Quels types d'aménagements avez vous mis en place ?

Nous avons réaménager l'espace pour que ce soit plus convivial, que chaque table soit vraiment dans un petit recoin. Nous avons aussi mis dans l'autre partie de salle, une boutique caviste et produits bourguignons.

Est ce qu'on se sent un petit peu rouillé après sept mois d'interruption ?

On va dire qu'il faut le temps pour que tous les réflexes, les bonnes habitudes reviennent. Donc, nous allons reprendre gentiment et petit à petit se remettre vraiment à son travail. Sept mois sans travailler, c'est compliqué par moments de toujours garder le cap, de toujours rester positif. On en a profité pour repenser toutes nos offres et pour les compléter, les améliorer. Ça a permis de poser beaucoup de choses, de prendre le temps de réfléchir. Je pense qu'on n'aurait pas forcément eu toutes ces idées et tout ce qu'on a mis en place s'il n'y avait pas eu le confinement.

Sans terrasse, vous n'avez pas pu rouvrir, il y a trois semaines ?

Non, car nous avons seulement une très petite terrasse ou nous pouvons accueillir seulement quatre à six personnes, donc ça reste très compliqué. Donc, nous nous sommes concentré sur la réouverture en salle. C'est presque une nouvelle réouverture pour nous. Le plaisir est là. Nous sommes restés sur de la cuisine bistrot avec du tout fait maison. Ensuite, quand les habitudes seront revenues , nous pourrons nous amuser un petit peu plus et proposer des plats plus originaux. Pour cette réouverture vous trouverez à la carte des œufs meurette au ratafia d'Irancy, du bœuf bourguignon cuit plus de 48 heures et en dessert une mousse pralinée liégeoise, une verrine fraise-rhubarbe ou une petite crème caramel.