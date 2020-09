La nouvelle éco : "Le t-shirt Propre" de Rodez avait vu juste

La nouvelle éco de ce mercredi s'intéresse à l'entreprise "Le t-shirt Propre" créée il y a quatre ans à Rodez (Aveyron). Ces t-shirts, produits localement et de façon responsable, ont eu du succès pendant le confinement et s'inscrivent dans un nouveau mode de consommation.

Vous voulez acheter local et sans faire de mal à la planète ? L'entreprise Le t-shirt Propre risque de vous plaire. Créée en 2016 à Rodez, cette entreprise conçoit et fabrique des t-shirts en respectant un périmètre de 5.000 kilomètres entre le lieu de culture du coton et ses lieux de fabrication et de vente. Fabien Burgière, co-fondateur de l'entreprise, était l'invité de la nouvelle éco ce mercredi.

"Il ne faut pas oublier que le coronavirus a été diffusé aussi rapidement à cause d'une certaine hyper-mondialisation." — Fabien Burgière

Ainsi, le seul objectif de l'entreprise familiale était "de fabriquer un t-shirt proprement, entièrement fabriqué en France et avec des matières éco-responsables comme le coton bio", explique Fabien Burgière enthousiaste.

Le t-shirt propre est vendu 39 euros soit le prix d'un t-shirt de marque connue bien souvent fabriqué à l'étranger : "Ça coûte quand même un peu plus cher de produire localement forcément [...] mais on a joué sur d'autres leviers que la fabrication [...] déjà la communication on paye pas des stars des milliers d'euros pour diffuser nos valeurs, on compte sur la qualité de nos produits pour que nos clients le fassent à la place de ces stars", explique Fabien Burgière.

"On paye pas des stars des milliers d'euros pour diffuser nos valeurs." — Fabien Burgière

Le confinement a, d'une manière générale, boosté le e-commerce. Les ventes du T-shirt Propre ont également augmenté explique son co-fondateur : " On est sur deux secteurs qui ont bénéficié du confinement, le e-commerce (Le t-shirt propre n'est distribué que sur notre site internet) et il ne faut pas oublier que le coronavirus a été diffusé aussi rapidement à cause d'une certaine hyper-mondialisation donc on se rend compte qu'il faut revenir au local, il faut revenir à une consommation plus responsable".

Quelque 20.000 t-shirts ont été vendus en 2019 par Le t-shirt Propre, l'objectif est de 60.000 ventes cette année. L'entreprise de Rodez a permis la création de 10 emplois directs, 75 emplois indirects dans les entreprises sous-traitantes.