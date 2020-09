La nouvelle éco : le tourisme a bien résisté cet été en Ardèche

+ 6% de touristes entre le 1er Juillet et le 12 Août en Ardèche. : la hausse de la fréquentation se confirme avec le premier bilan estival. Il y a eu un peu moins d'étrangers que d'habitude mais les belges et hollandais sont quand même venus, un peu plus tard que d'habitude. Il y a eu aussi plus de français et notamment d'habitants de la région parisienne. "Tous les acteurs du tourisme auraient signé à deux mains si on leur avait dit que l'on vivrait un été comme celui-là" dit Gil Breysse, le president de l'Agence de développement Touristique de l'Ardèche.

Le directeur de l'agence de développement touristique de l'Ardèche Gil Breysse était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :