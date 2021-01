La nouvelle éco : le vauclusien Kilivretou gagne du terrain dans la Drôme et en Ardèche

Il y a moins de 2 mois, mi-novembre, dans un contexte économique morose, Cyril Navarro-Diaz lançait la plateforme Kilivretou à Bollène dans le Nord Vaucluse. Un service de livraison de repas et de courses à domicile évidemment très en vogue depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ce webmaster, spécialisé dans la création de sites internet, qui vivait aussi en réalisant des vidéos de mariage, d'événements, de compétitions sportives a vu son activité tomber au point mort. Il a donc profité de ses compétences pour la plateforme de livraison de repas et de courses Kilivretou pour les petites villes, où il n'y a pas Uber eats. Depuis, beaucoup d'appels de clients et une société qui commence à faire des bénéfices.

Du nord Vaucluse au sud Drôme-Ardèche

La société emploie déjà 14 livreurs sur Bollène et le nord Vaucluse. Mais elle étend ses services dans le sud Drôme Ardèche. A Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 livreurs sont déjà au travail, et d'autres communes pourraient bénéficier prochainement des services de la plateforme de livraison : Pierrelatte, Bourg-Saint-Andéol notamment. Chez Kilivretou, les livreurs sont des auto-entrepreneurs, qui ont parfois d'autres activités mais qui peuvent réaliser une douzaine de livraisons par jour et ainsi dégager 300 euros par semaine de leur activité. Cela permet de dégager 1200 euros par mois, un "plus" incontestable qui permet d'arrondir les fins de mois en travaillant souvent entre 12 heures et 14 heures et le soir de 18 heures à 21 heures.

Cyril Navarro-Diaz était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Cyril Navarro-Diaz dans "la nouvelle éco" Copier

