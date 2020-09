La nouvelle éco : les bornes pour les voitures électriques ont chauffé cet été en Ardèche

C'est la première fois qu'il y a autant de voitures électriques qui viennent se brancher ! Il y a actuellement 111 bornes de rechargement électriques dans le département. Selon Laurent Ricaud, le directeur général du SDE (Syndicat départemental des énergies) de l'Ardèche, les recharges de voitures électriques ont bondi de 40 à 50 % par rapport à l'été 2019 soit entre 1000 et 1200 rechargements par mois. Cet été, les gens ne sont pas partis à l'étranger à cause du Covid-19. Hors périodes de vacances, le rechargement électrique augmente chaque année de 20% dans le département et ce n'est sans doute pas fini selon Laurent Ricaud : les annonces du gouvernement cette année, prime pour achat de ces véhicules propres, poussent à un changement d'habitude des automobilistes avec un choix et de véhicules de plus en plus important.

Laurent Ricaud était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin dans "la nouvelle éco" :