"La nouvelle éco" : les cars scolaires Gérardin de Pineuilh reprennent enfin la route

C'est la rentrée ce mardi matin et c'est la reprise aussi pour les transporteurs scolaires. Un soulagement pour ces PME lourdement pénalisées par le confinement et la fermeture des écoles au printemps dernier. C'est le cas des autocars Gérardin à Pineuilh.

Les autocars Gérardin à Pineuilh c'est une soixantaine de salariés dont 50 chauffeurs. Et le transport scolaire c'est une activité importante pour cette PME girondine puisque cela représente 60 % de son chiffre d'affaire. Depuis mars dernier, grâce aux aides gouvernementale, une dizaine d'employés sont au chômage partiel alors évidement cette rentrée des classes c'est un grand soulagement pour l'entreprise.

En contrat avec la Région Nouvelle-Aquitaine le transporteur applique un protocole sanitaire strict à bord de ses cars : masque obligatoire pour tous les enfants de plus de 11 ans, gel hydroalcoolique, montée par l'avant, descente par l'arrière et désinfection des véhicules entre chaque tournée. En revanche, plus besoin de condamner une place sur deux. Les enfants pourront s'asseoir côte à côte.

Tony Duclaud, responsable d'exploitation des Autocars Gérardin Copier

Les cars Gérardin reprennent enfin la route ce mardi matin de Castillon-la-Bataille à Sainte-Foy-la-Grande jusqu'à Bergerac en Dordogne. Pour l'instant il s'agit seulement de transport scolaire mais la PME de Pineuilh espère aussi retrouver très vite sont activité extra-scolaire : les rencontres sportives du mercredi, les visites au musée, les classes vertes ... bref toutes ces sorties annulées l'an dernier.