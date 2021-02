La nouvelle éco : les catholiques d'Alsace découvrent la quête numérique

La grande quête du Diocèse de Strasbourg se tient cette année les 6 et 7 février. L'argent collecté, autour d'un million d'euros par an, permet à l'évêché de soutenir le sanctuaire du Mont Sainte-Odile, le grand séminaire ou encore le centre culturel Saint Thomas, à Strasbourg.

Près de 10.000 donateurs contribuent chaque année au fonctionnement du Diocèse de Strasbourg, à travers, souvent, des dons très modestes. L'argent collecté, soit près d'un million d'euros, va permettre à l'évêché de mettre aux normes et de moderniser les équipements du sanctuaire du Mont Sainte-Odile, lieu de pèlerinage très populaire qui accueille annuellement 800.000 visiteurs.

La grande quête diocésaine permettra aussi de soutenir la formation des séminaristes ainsi que les activités du centre culturel St Thomas, à Strasbourg.

Autre poste de dépense important : la paie des 110 employés du Diocèse. Ces salariés, qui effectuent par exemple des tâches administratives, ne sont pas payés par le ministère de l'Intérieur, au contraire des prêtres, qui bénéficient, eux, du statut particulier que leur donne le Concordat en Alsace et en Moselle.

Chaque paroisse dispose d'un budget propre, abondé par la quête organisée habituellement à l'issue des cultes. Cette grande quête diocésaine représente donc un effort supplémentaire demandé aux catholiques alsaciens. Elle constitue près de 40% des ressources du Diocèse.

Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, présente un panier de quête digitale © Radio France - Corinne FUGLER

Une quête qui se modernise

Pour collecter tout cet argent, le Diocèse s'est converti au numérique. Ainsi, cette année, les fidèles pourront aussi verser leur obole en ligne. Ils inaugureront par ailleurs dans une douzaine d'églises alsaciennes une toute nouvelle corbeille de quête, un panier numérique qu'ils pourront alimenter avec leur carte bancaire.

Ces "paniers de quête", conçus par la société Actoll, ressemblent aux corbeilles qui circulent habituellement entre les bancs. Il s'agit en fait d'un écran interactif calé dans un panier en osier. L'expérimentation doit durer trois mois.

Certaines églises seront aussi équipées bientôt de "bornes-troncs", pour payer sans contact sa carte postale ou sa bougie.

La fin des boutons de culotte dans les corbeilles de quête

Mgr Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, s'attend à des gestes de générosité plus marqués. "Il est prouvé que de donner de façon numérique nous permet de donner plus et de façon plus régulière pour soutenir des églises que nous aimons mais que parfois nous oublions".

"Je crois qu'aujourd'hui, tous, en tout cas moi, on achète notre baguette comme cela, avec un paiement sans contact. C'est plus simple, c'est plus facile. C'est aussi, au plan sanitaire, plus commode. Ça a tous les avantages!"

La grande quête diocésaine se déroulera samedi 6 et dimanche 7 février 2021. Cependant les catholiques sont invités à aider leur Diocèse toute l'année...

