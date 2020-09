La nouvelle éco: les refuges n'ont pas profité de la belle fréquentation estivale de la montagne

Faute de voyages à l'étranger, les vacanciers ont été plus nombreux à arpenter les sentiers de montagne, cet été, mais pas à dormir en refuges. Mauvaise année pour les finances de la Fédération Française des Clubs alpins et de montagne, qui poursuit malgré tout la rénovation de ses bâtiments.

La destination Montagne a profité cet été des vacances hexagonales imposées par le Coronavirus. Davantage de vacanciers que d'habitude sont venus découvrir nos territoires et arpenter nos sentiers.

Mais avec finalement peu de retombées financières pour les refuges. Nicolas Raynaud, est le président de la fédération française des clubs alpins, la FFCAM, le principal gestionnaire des refuges, avec 125 bâtiments sur l'ensemble des massifs.

Nicolas Raynaud, le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne Copier

France Bleu Pays de Savoie - Cet été, la montagne a attiré beaucoup de monde. L'avez-vous ressenti dans les refuges ?

Nicolas Raynaud : Sur les refuges il y a eu une bonne fréquentation à la journée, et aussi beaucoup de gens qui ont bivouaqué à côté des refuges. Sur les nuitées en revanche, c'est plus difficile, parce que d'abord les refuges ont ouvert tard, après la période de confinement. Il nous manque toutes les nuitées du printemps. Et puis les refuges étaient aussi en capacité réduite, en capacité COVID. Donc sur le plan économique, pour la fédération ce sera une année très difficile, même sil il y a eu beaucoup de monde en montagne.

Malgré tout, vous poursuivez votre programme de rénovation des refuges, et investissez 3 millions d'euros cette année. C'est important de maintenir ces projets pour attirer les pratiquants de montagne?

Oui. C'était un choix difficile à faire, mais il fallait garder cette dynamique de rénovation de notre parc de bâtiments. Parce que au niveau montagne, on a besoin de montrer que l'on est actif, qu'on investit tous ensemble pour développer les pratiques, et l'économie des territoires. Donc on a maintenu 3 millions d'euros, au refuge de Pointe Percée dans les Aravis, au refuge du Couvercle dans le Mont-Blanc, et un million réparti entre les Pyrénées et les Ecrins. Il fallait faire l'effort aussi pour les entreprises de ces territoires là qui comptent sur ces chantiers.