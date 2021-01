La Nouvelle Eco : les triporteurs révolutionnent les livraisons dans le centre-ville de La Rochelle

Les Triporteurs Rochelais c'est une petite entreprise de 4 salariés installée sur le Vieux Port en octobre dernier. Son objectif : proposer une solution de livraison plus pratique et moins polluante que les poids lourds dans les petites ruelles du centre ville. Des livraisons en triporteurs. Vincent et Dominique sont les deux fondateurs. Deux Rochelais, amis d'enfance.

Les Triporteurs Rochelais c'est avant tout une histoire d'amitié. Tout est parti d'une idée lancée en l'air un matin de novembre 2018 par Vincent : "Il est venu me voir en me disant 'Tu sais qu'il y a un problème de livraisons sur La Rochelle ?'," souris Dominique, "Je lui dit 'Bah oui c'est sûr, je suppose qu'il va y avoir un problème puisqu'à l'horizon 2025 avec le projet territoire Zero Carbone, la Ville va interdire l'accès au centre-ville à tout ce qui est poids-lourds' donc il fallait trouver une solution décarbonée pour pouvoir livrer nos commerçants"

Les gros camions de livraison ne sont plus à la page, quoi de plus pratique que des vélos pour parcourir les derniers kilomètres de livraison ?Dominique et Vincent ont vite trouvé des clients parmi les transporteurs : "On est en règle général sous-traitant pour des transporteurs donc ils nous apportent la marchandise et on fait de la livraison au dernier kilomètre parce qu'ils savent que de tout façon aujourd'hui les livraisons en centre-ville c'est extrêmement délicat. Quand des gros camions de 20m3 s'engouffrent dans des petites ruelles, automatiquement ça crée des problématiques de stationnement, du stress, il faut se dépêcher, les commerçants ne sont pas contents, tout ça combiné ça fait qu'on est une réponse directe."

La flotte compte 3 triporteurs et une petite camionnette électriques © Radio France - Audrey Abraham

Les commerçants du centre-ville sont ravis : les Triporteurs Rochelais font jusqu’à 40 livraisons par jour : "Je pense qu'on a un vrai avenir avec l'ensemble des commerçants. On peut livrer tout un tas d'entreprises, tous types de marchandises puisqu'on peut charger jusqu'à 380 kg à l'avant du triporteur et 180 kg à l'arrière ! On a une possibilité de charge de près de 600 kg."

Alors Dominique et Vincent ont des journées bien chargées du lundi au vendredi : "On démarre à 6 heures, 6 heures et demie, ça dépend des jours. On accueille les premiers camions et les premières livraisons de la part des clients, on décharge et ensuite on charge les vélos et c'est parti !"

Pour l'instant leur flotte compte 3 triporteurs et une petite camionnette. Les deux associés espèrent passer de 2 à 4 livreurs d'ici à l'été prochain. L'objectif, à terme, c'est d'étendre leur solution de livraison zéro carbone à d'autres territoires : "A l’île de Ré par exemple", confie Dominique.