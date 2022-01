La Nouvelle éco : de la banque au monde de la maternité, la reconversion d'une jeune Biterroise

Un nouveau magasin a ouvert, en juin 2021, à proximité du Palais des Congrès de Béziers (Hérault) : Luvia Family Concept Store, une boutique qui propose des articles pour les bébés et pour leurs parents. Cette enseigne est tenue par Lonie Bessière, une jeune femme de 26 ans qui travaillait dans le domaine de la banque. Interview.

Luvia Family Concept Store, c'est un magasin pour les bébés et leurs parents. Avant, vous ne travailliez pas du tout dans ce domaine, vous étiez dans le secteur de la banque. Alors racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?

J'ai toujours voulu travailler dans le monde de la maternité, de l'enfance, mais je ne passais pas le pas, pour plusieurs raisons. Quand il y a eu le premier confinement, je me suis posé les bonnes questions. Et l'été qui a suivi, j'ai dû remplacer ma tante Camille dans sa boutique à Pézenas. Et de là, je me suis dit que j'étais capable de tenir une boutique, que j'étais capable de le faire.

Vous dîtes que vous vous êtes posé les bonnes questions. Lesquelles?

J'avais peur de quitter ma sécurité : la sécurité du salaire, la sécurité de l'emploi. Il fallait que j'investisse pour ouvrir une entreprise. C'est des peurs qu'on peut surmonter, en fait.

Ce que Lonie Bessière voudrait le plus, c'est organiser des réunions pour les femmes qui viennent d'accoucher Copier

Le confinement vous a aidée parce que vous aviez plus de temps?

Non, pas vraiment. Parce que je travaillais pendant le confinement. Mais tout simplement, je voyais beaucoup moins de monde, parce que l'agence dans laquelle je travaillais était fermée au public. J'étais devant mon écran et je voyais personne. Et je me suis rendue compte que ce qui faisait que je ne quittais pas mon travail, c'est que j'étais attachée à mes clients.

Vous vendez donc des vêtements, des jeux, de la literie, des produits majoritairement français et les plus écoresponsables possible. Est-ce que ça, c'est le cœur de votre activité?

Ce n'est pas vendre mes produits qui m'intéresse : c'est discuter avec mes clientes. Parler de la maternité, parler de la puériculture, je trouve ça très important. Surtout que je trouve qu'il y a de plus en plus de mamans qui se retrouvent seules face à des vagues du post-partum, juste après leur accouchement.

On en parle de plus en plus, mais toujours pas assez. Et en fait, en parlant avec des clientes, elles m'ont dit que c'était peut-être intéressant. Alors j'ai eu l'idée de faire des réunions entre mamans et papas, ave des nounous, des psychologues pour enfants et des accompagnatrices à la maternité pour justement discuter ensemble de tout ça.

Pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait à cause des restrictions sanitaires. Mais j'y pense.