La nouvelle éco : le développeur en informatique se reconvertit en vendeur de jeux à Saint-Gély-du-Fesc

La Touche Geek, une chaîne de magasins de jeux, a ouvert une boutique à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), en novembre 2021. Julien Teixeira y vend des jeux vidéos, des jeux de société et des mangas. Le passionné de 32 ans était avant développeur en informatique... Interview.

Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce grand écart?

Il y a eu deux choses. D'abord, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et puis ensuite, on était dans la Drôme depuis trois ans avec ma compagne. Et on ne s'était pas vraiment fait d'amis donc on avait envie de redescendre sur Montpellier, là où sont nos proches. Et je trouvais que ça pourrait être sympa d'ouvrir ce genre de boutique, où il y a une bonne ambiance, etc.

Rien à voir avec le Covid-19?

Ça n'a rien à voir. Enfin, ça m'a juste un peu aidé par rapport au télétravail. Mon patron ne voulait pas en entendre parler. Alors quand on a été obligé d'en faire avec le Covid-19, je lui ai demandé si je pouvais le faire depuis Montpellier. Il m'a dit que non... C'est pour ça, aussi, que j'ai décidé de changer de travail.

Les jeux vidéos sont un excellent moyen de se divertir. Contrairement à la télévision : on ne fait pas que se reposer la tête. Ça peut développer les réflexes ou la logique - Julien Teixeira, gérant du magasin de jeux La Touche Geek

Vous vendez des jeux neufs mais aussi des jeux d'occasion. Vous avez dégoté des consoles qui datent du début des jeux vidéos, des années 80-90, par exemple la Game Boy Color ou la Nes. Est-ce que ce sont des produits qu'on s'arrache?

Ça dépend de la console et des jeux. Il y a des consoles qui sont extrêmement recherchées. Je pense à la Dreamcast, à la Game Boy Color, à la Nintendo 64 ou à la Super Nintendo. Elles ne se vendent pas toutes à des prix si élevés. On peut acheter une Game Boy Color à 50-60 euros.

Et il y a des consoles qui, elles, sont beaucoup moins recherchées, comme la PlayStation 3, parce que, en fait, elles se sont vendues en grande quantité et aussi parce qu'elles sont récentes. Pour certains, quitte à jouer avec de beaux graphismes, autant en choisir de plus beaux encore, avec la PS4 ou la Xbox One.

Quand on tient une boutique de jeux, est-ce qu'on joue et on finit tous les jeux? Ou alors il y a des petites astuces?

Non ce n'est pas possible! Il faudrait quatre vies! Pour les jeux de société, il y a des sites qui sont très bien faits qui expliquent les règles. Pour les jeux vidéos... Il y en a qui ne sont pas si différents. Par exemple, FIFA 2022 et FIFA 2021, c'est un peu pareil. Après, il y a des nouveautés, des ovnis. Ça, soit j'y ai joué, soit j'en ai entendu parler dans les médias, et je me suis renseigné un peu plus en détail ensuite.