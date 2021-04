La nouvelle éco : Memento Cloud génère un cloud privé à partir de vos propres ordinateurs

Richard Nathan est le fondateur de Memento Cloud, une start-up hébergé par le BIC Innov’up, l'incubateur de la CCI de Nîmes. "Memento Cloud, c'est un petit peu le BlaBlaCar de la sauvegarde de données. Au lieu d'exploiter des places dans un véhicule, nous, on va valoriser les espaces libres dans les disques durs des ordinateurs des entreprises ou des particuliers. La différence par rapport au Cloud traditionnel, c'est qu'au lieu d'envoyer toutes les données dans des data-centers qui sont en réalité des grandes usines du numérique, nous on va venir replacer les données chez leurs propriétaires en utilisant des ressources qui ne sont pas exploitées. Ça permet un meilleur bilan financier et écologique de la sauvegarde."

Réaliser des sauvegardes et créer des copies sur plusieurs ordinateurs

"Notre solution s'adresse aux indépendants, aux petits commerçants, jusqu'à huit postes maximum. Pour les particuliers, on peut créer des communautés de sauvegarde où une personne va inviter ses contacts amicaux ou familiaux dans son réseau, pour mettre en commun les ressources de stockage des différents ordinateurs de la famille et protéger ensemble les données de la communauté. Ça permet de réaliser des sauvegardes et de créer des copies sur plusieurs ordinateurs. Si un ou plusieurs ordinateurs venaient à tomber en panne ou à être détruits, on peut récupérer les copies à partir des données restantes. C'est tout l'intérêt par rapport à un data center où on va venir concentrer toutes les données au même endroit et risquer de toutes les perdre comme on a pu le voir avec l'incident d'OVH à Strasbourg."

Les offres sont adaptées à tous les publics. "On se retrouve à des tarifs qui sont inférieurs à 10 euros par mois sur un abonnement annuel, ce qui est très inférieur à ce qui se trouve ailleurs sur le marché dans les solutions Cloud."