La nouvelle éco : Musher Antiglisse, le sur-pneu castrais qui va vous permettre d’être en règle cet hiver

Musher Antiglisse, les chaussettes à neiges innovantes et Made in Castres, homologuées dans le cadre de la loi Montagne.

Il va y avoir du changement pour les automobilistes dès le 1er novembre 2021. Ce jour-là, la loi Montagne II va entrer en vigueur. Elle instaure en effet une nouvelle obligation : avoir un véhicule disposant d'un équipement hivernal (ex : pneus hiver, chaînes à neige, chaussettes à neige) pour circuler sur certaines routes. Tous les véhicules sont concernés : les voitures bien sûr, mais aussi les véhicules utilitaires, les poids lourds, et même les camping-cars.



Tous les départements Occitans sauf le Gers

48 départements sont concernés par cette nouvelle réglementation, qui s'appliquera chaque année du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. En Occitanie, cela concerne tous les départements hormis le Gers . Ensuite les préfectures de chaque département vont valider les communes concernées par la loi en s'appuyant sur la liste proposées par le Comité de Massif.

Alors pour vous déplacer sans vous tracasser et sans investir 400 à 500 euros dans des pneus neige, il y a les chaussettes ou sur-pneu. Et notamment des sur-pneu 100% made in France. Musher Antiglisse a crée il y a cinq ans ces chaussettes à neiges innovantes. Elles sont homologuées pour être utilisées dans le cadre de la loi Montagne. Adaptées à tous les véhicules, même les non-chaînables, elles se montent et se démontent en moins de 5 minutes. On peut aussi rouler avec en toute sécurité sur la neige, sur le verglas et sur le bitume sec (pas plus de 30 kms).

Autour d'une centaine d'euros

Ces chaussettes sont adaptables sur les véhicules utilitaires et même les camping-cars. Ils coutent entre 89 et 159 euros. Musher Antiglisse promet d’assurer une hot-line en cas de difficulté pendant tout l’hiver pour permettre de conseiller et rassurer les automobilistes.