La nouvelle éco : "Pickme" à Toulouse permet de se faire livrer un colis chez son voisin

Il est parfois compliqué de récupérer des colis, surtout quand on travaille. L'application Pickme permet de se faire livrer un colis chez son voisin qui peut, en retour, gagner quelques sous pour le service rendu. La fondatrice de Pickme, qui opère à Toulouse depuis septembre 2021, était l'invitée de "La nouvelle éco" sur France Bleu Occitanie.

"Cette idée est née quand j'étais en charge d'un service client d'une marque de prêt-à-porter. Plus de 60% des appels étaient liés à la mauvaise réception des colis, ce qui nous coûtait très cher", explique Jessie Toulcanon. Je me suis dit "Pourquoi est-ce des gens qui sont disponibles à côté de chez mois, que je ne connais pas, ne pourraient pas réceptionner mes colis ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous met en relation, un Blablacar du colis?". Pickme est ainsi née.

"On a plus de 1.800 voisins-relais disponibles donc n'hésitez pas à vous inscrire." — Jessie Toulcanon

L'application est dédiée aux voisins-relais qui remplissent leurs disponibilités, scannent les colis dessus. En contrepartie, les voisins-relais touchent 1 euro par colis réceptionné. "On peut toucher jusqu'à 300 euros par mois en moyenne. Plus on est disponible, plus on gagne un complètement de revenu.", explique la fondatrice de Pickme.