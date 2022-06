La nouvelle éco : Pimp' Up, la strat'up montpelliéraine qui refuse de gaspiller fruits et légumes biscornus

Depuis plus d'un an, l'entreprise montpelliéraine Pimp'Up propose aux particuliers des paniers antigaspi de fruits et légumes de saison. Des produits refusés souvent pour leur esthétique par les circuits de distribution. Manon Pagnucco, l'une des deux fondatrices, est l'invitée de la nouvelle éco.

"On s'est rendu compte qu'en France, plus de la moitié du gaspillage alimentaire survient en amont des magasins, c'est à dire chez les producteurs et les transformateurs", explique Manon Pagnucco, fondatrice de Pimp'Up avec Anaïs Lacombe, une camarade de classe. Pimp'Up, c'est "une aide pour les producteurs et transformateurs français à valoriser tout ce qui est refusé par les circuits de distribution classiques, surtout pour des raisons esthétiques", poursuit-elle. Et c'est comme ça que Pimp'Up est né en février 2021.

"On leur rachète des fruits et légumes de saison et on va ensuite composer des paniers antigaspi que l'on propose à la vente et à la livraison, en point relais ou à domicile, aux consommateurs", détaille Manon Pagnucco. "Vous pouvez choisir votre taille de panier, la fréquence à laquelle vous voulez recevoir votre panier. Toute les semaines, on vend environ 150 paniers entre 15 et 30 euros", explique la jeune montpelliéraine.

Un exemple de panier antigaspi proposé par Pimp'Up à Montpellier. - Pimp'Up

Réécoutez l'interview de Manon Pagnucco, cofondatrice de Pimp'Up

Pimp'Up, start up montpelliéraine spécialisée dans la livraison de fruits et légumes invendus. Copier

"On possède plus d'une trentaine de points relais sur Montpellier et on prévoit bientôt de s'implanter Juvignac, Lattes et dans toute la métropole de Montpellier. Et pour ce qui est de la livraison à domicile, ça a été important pour nous d'aller plus loin dans la démarche et l'engagement pour proposer un mode de livraison écologique en vélo cargo", termine Manon Pagnucco.