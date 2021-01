La nouvelle éco : Planète Bordeaux, la vitrine des viticulteurs va être rénovée

Le syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux supérieur s'apprête à rénover sa vitrine commerciale. Planète Bordeaux, le bâtiment en forme d'aile situé à Beychac-et-Caillau en bordure de la N89 va être entièrement réhabilité.

Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur

Planète Bordeaux avait sans doute un peu vieilli à la fois dans son architecture et son offre oenotouristique. Le bâtiment a plus de 20 ans, il a été inauguré en 1998. Comparé à la Cité mondiale du vin de Bordeaux il faisait un peu vieillot !

Il n'est pas question de tout raser mais les architectes planchent sur une nouvelle signature visuelle. Le gros du chantier se situe à l'intérieur avec l'idée de proposer aux touristes un lieu "d'expériences sensorielles". Le coeur de cette expérience ce sera évidemment le vin, ou plutôt les vins de Bordeaux et Bordeaux supérieur. La force du lieu c'est sa cave aux 1.001 châteaux (en réalité plus de 800 références).

Un nouveau restaurant va voir le jour pour proposer aux visiteurs de nouveaux accords entre plats et breuvages. Un peu comme au Futuroscope on pourra ensuite s'immerger dans le vignoble avec un show d'images à 360 degrés. Pour les familles aussi il est prévu de mettre en place un jeu à énigmes et une multitude d'ateliers sensoriels. Coût de cet investissement pour Planète Bordeaux : 4 millions d'euros.

La force de Planète Bordeaux c'est sa cave aux 1001 châteaux. Cette cave doit être mieux mise en avant explique Stéphane Gabard, président du Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur.