La nouvelle éco : la reprise du sport en salle malgré la Covid-19 mais...sur avis médical !

Un décret du 14 décembre 2020 est passé relativement inaperçu et pourtant il permet aux salles de sport de rouvrir sous conditions : tous les publics disposant d'une prescription médicale leur recommandant de faire du sport peuvent de nouveau être accueillis. Situation identique pour les mineurs, les jeunes en étude de sport (STAPS) ou les personnes préparant un concours nécessitant un entraînement physique. Il n'en fallait pas plus pour que Guilhem Caprili, directeur de deux salles de sport Platinium Center à Pizançon et à St Donat-sur-l'Herbasse rouvre ses portes, dans l'attente de décisions gouvernementales autorisant une réouverture globale. Ces sportifs autorisés à retourner en salle ne représentent qu'une infime partie du nombre total d'adhérents mais, selon Guilhem Caprili, plusieurs personnes sont allées voir leur médecin et ont eu la surprise d'obtenir l'indispensable prescription : "une jeune fille de 21 ans qui a très mal au dos depuis que le club est fermé a décroché le feu vert de son médecin car elle a perdu tout tonus musculaire".

Guilhem Caprili était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Guilhem Caprili dans "la nouvelle éco" Copier

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?