"La nouvelle éco" : pour la Vignery de Biganos, la crise sanitaire a été un tremplin commercial

Ils souffleront leur première bougie le 18 septembre prochain. Les gérants de la cave à vin "Vignery Biganos" enregistrent une belle réussite commerciale, après seulement un an d'activité. Voilà un commerce qui a su tirer profit de la crise sanitaire et du confinement.

Sandrine et Sébastien Ramirez avec leur employée

D'abord c'est la réussite d'un couple, Sandrine et Sébastien Ramirez. Elle était déjà commerçante, lui artisan, ils ont décidé de travailler ensemble et de monter cette enseigne "Vignery Biganos".

C'est une franchise qui compte aujourd'hui 20 magasins en France. Un concept de cave à vin XXL avec 3 000 références en rayon et des bouteilles pour toutes les bourses : un rayon entier de vins à moins de 10 euros mais aussi les meilleurs grands crus.

Avantage pour le client : il bénéficie à la fois des conseils personnalisés d'un caviste avec en plus le choix et les prix pratiqués dans la grande distribution.

Sandrine et Sébastien Ramirez se sont lancés dans l'aventure il y a an, le coronavirus est passé par là. Au début les patrons ont eu un peu la trouille mais finalement ils ont su parfaitement tirer profit de la crise grâce au service et notamment la livraison à domicile.

Sébastien Ramirez nous explique comment le coronavirus s'est transformé en tremplin commercial grâce à la mise en place d'une nouvelle façon de démarcher les clients.