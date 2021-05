La nouvelle éco : pour recruter, Rapido le fabricant mayennais de camping-cars, héberge une agence d'intérim

L'usine de fabrication de camping-cars, Rapido, à Mayenne recrute en cette fin mai. Des postes en CDI avec une période de formation. Rapido cherche huit opérateurs commande numérique et entre 40 et 50 monteurs de véhicules loisirs. Et pour trouver du personnel, elle fait appel à une agence d'intérim un peu particulière.

Randstadt Inhouse, basée en région parisienne et aussi déployée notamment chez nous en Mayenne est une agence d'intérim qui s'installe directement dans les locaux de son client. Elle est hébergée chez Rapido depuis le mois de février.

"Sur place, on a une équipe de trois collaboratrices, elles font des actions de sourcing, de mise en avant de la marque employeur, de recrutement. Ces collaborateurs vont passer 39h par semaine à travailler uniquement pour l'entreprise Rapido", décrit Anthony Robin, directeur de région à Randstadt Inhouse.

Rapido recherche du personnel pour deux types de postes

Cette entreprise propose des embauches en CDI. Il y a une première formation d'opérateur commande numérique. Elle va démarrer au 15 juin, pour quatre semaines directement sur le site de l'entreprise.

"L'objectif, c'est vraiment de permettre aux futurs intérimaires et aux futurs collaborateurs de se former tout de suite sur les postes de travail et de se projeter dans l'environnement dans lequel, ils seront amenés à évoluer", indique Anthony Robin. La deuxième formation va démarrer début août, pour 40 à 50 personnes, là pour des postes de monteur de véhicule de loisirs.

Être sur site permet de mieux cibler les compétences

Pour les entreprises qui recrutent, héberger une agence d'intérim, c'est d'abord un gain de temps. "Il y a aussi une vraie connaissance des postes de travail puisque les collaborateurs sont sur le site au quotidien. C'est ce qui nous permet aussi d'identifier des compétences dans une phase de recrutement et de pouvoir positionner les bonnes personnes au bon endroit sur les bons postes", précise le directeur de région de Randstadt Inhouse.

Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez appeler les trois interlocutrices de Randstadt Inhouse chez Rapido. Elles sont joignables au 02.43.32.38.93.