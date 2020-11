La nouvelle éco : Privas de plus en plus prisée, grâce au coronavirus

C'est un des effets indirects de l'épidémie de coronavirus : les français ont besoin et envie de changement. La situation sanitaire, le télétravail modifie les souhaits de ceux qui ont des envies de changement. La plateforme Vivrovert.fr trouve des lieux de vie correspondant aux attentes des utilisateurs selon plusieurs critères. Et à ce petit jeu, Privas est devenue une des villes les plus recherchées sur le site internet. Selon Dominique Valentin, fondateur de Vivrovert, pour la culture et l'ensoleillement mais pas uniquement.

Dominique Valentin fondateur de Vivrovert était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

