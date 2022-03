La nouvelle éco : recharger son portable dans le centre-ville de Montpellier grâce aux bornes de Stride

La jeune pousse montpelliéraine Stride travaille sur un concept qui vous permettra, au printemps 2022, de recharger votre portable dans le centre-ville de Montpellier. Elle va installer des bornes qui délivrera des batteries externes. Interview avec Pierric Le Goff, fondateur de l'entreprise.

Concrètement, que proposez-vous ?

On déploie des distributeurs, un peu partout en centre-ville, qui vont délivrer des batteries externes qui sont équipées de tous les câbles pour recharger les téléphones, les montres, les cigarettes électroniques, les tablettes. Avec ces bornes, on va pouvoir emprunter une batterie, par exemple dans le bar qu'on fréquente quotidiennement, partir avec et la reposer en bas de chez soi, chez un autre commerçant ou un buraliste.

Comment ça coûte ?

C'est une des questions fondatrices de notre solution : c'est que c'est gratuit. Donc, le fonctionnement, il est simple. Tout est basé sur une application mobile. Et après s'être créé un compte utilisateur, après avoir mis un moyen de paiement pour la caution et uniquement pour la caution, on pourra l'utiliser librement en illimité.

À quel moment cette caution pourra-t-elle être débitée ?

C'est une caution qui sera débitée uniquement si on ne respecte pas les règles du jeu. Quand on emprunte la batterie, on a 48 heures pour la poser autre part. Et donc, si on dépasse ce délai de 48 heures, la caution est débitée et l'utilisateur devient propriétaire de la batterie.

Si c'est gratuit, comment financez-vous votre service?

Quand on va aller prendre une batterie, elle sera sponsorisée par une marque qui sera le sponsor officiel du moment du service Stride.

Une quarantaine de vos bornes devraient être installées à Montpellier la semaine prochaine. Où pourra-t-on les retrouver?

On pourra les retrouver dans des écoles du supérieur : des facultés, des écoles privées ; dans des commerces. Et on va retrouver aussi nos bornes dans des contextes différents. On couvre des événements : des salons, des séminaires, des festivals. Et puis aussi dans des hôtels, des parcs d'attractions, des campings.

Avec votre solution, vous n'avez pas peur qu'on ne devienne encore plus dépendant de nos portables ?

Alors, c'est une manière de le voir. Mais nous, on croit que le téléphone portable nous permet de faire beaucoup de choses. C'est un outil. Donc l'idée, c'est de le garder comme un outil, de l'utiliser pour faire plus, mais pas d'en être dépendant et pas de le subir.