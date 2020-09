La nouvelle éco : profitez du Tour de France à Privas et au Teil pour recycler votre vieux téléphone portable

Zoom sur un initiative solidaire à l'occasion du passage du Tour de France en Drôme-Ardèche ce mercredi et demain jeudi. Pendant toute la durée de la grande boucle, Ecosystème (structure à but non lucratif) donne des téléphones portables reconditionnés aux plus démunis mais en récupère également pour les recycler.

Et c'est le cas donc ce mercredi à Privas et jeudi au Teil. L'idée, c'est de donner une seconde vie à nos vieux appareils qui végètent depuis des années dans un tiroir. L'objectif, donner 100 téléphones portables dans chacune des 35 villes-étapes ! Et ceux qui rechignent à se débarrasser de leur ancien portable parce qu'il contient des données personnelles, Ecosystème garantit l'effacement de toutes ces infos avec une quarantaine de tests pratiqués avant que le téléphone revienne dans le circuit.

Donatien Drilhon était invité de "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

