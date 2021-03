La nouvelle éco : "Republik of Montpellier", une marque de vêtements fière de sa ville

En mai 2020, à la sortie du premier confinement, deux amis montpelliérains ont lancé "Republik of", une marque de vêtements qui célèbre la ville de Montpellier et aspire à rassembler ses habitants. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Olivier Coste et Sylvain Jean, deux amis montpelliérains, ont lancé leur marque de vêtements en mai 2020. "Republik of" célèbre Montpellier, à travers des visuels typiques de la ville. Les deux quadragénaires espèrent rassembler les Montpelliérains autour de leurs sweats et tee-shirts.

Des vêtements à l'image de Montpellier

Le duo a sorti sa marque le 11 mai, précisément le jour du premier déconfinement. "C'était une date symbolique, explique Olivier Coste. C'est le moment où la vie a repris. Tout du moins, c'est ce qu'on pensait à ce moment-là. Et on avait envie de lancer un message positif!"

Pour créer leurs visuels, les deux amis ont demandé l'avis des Montpelliérains. "On a fait un sondage, dans lequel on leur demandait ce qui, selon eux, représente Montpellier, raconte Sylvain Jean. Quatre thèmes en sont ressortis : le fait qu'il y fait bon vivre, avec cette ambiance et ce soleil ; la vie étudiante et la mode ; le sport et le patrimoine."

Créer une communauté

Olivier Coste et Sylvain Jean ne sont pas natifs de Montpellier. Ils y sont arrivés pour leurs études, il y a une vingtaine d'années, et n'ont plus jamais voulu en repartir. "Je me souviens, quand je suis arrivé ici, je trouvais que la ville grouillait, mais dans le bon sens du terme, se souvient Olivier Coste. C'était ça que j'aimais et c'est toujours le cas aujourd'hui."

"On est tous fier de cette ville mais on n'en est pas fier ensemble" - Sylvain Jean, co-créateur de la marque Republik of Copier

L'idée de créer cette marque de vêtements est née lors d'un voyage en Irlande. "On s'est rendu compte que les Irlandais sont très fiers de leur pays et que ce n'est pas du tout le cas à Montpellier, raconte Sylvain Jean. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour nous rassembler. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, avec la crise sanitaire, comme les liens sociaux sont complètement distendus."

Il faut 11.000 litres d'eau pour faire pousser un kilo de coton classique, 1.000 si c'est du coton biologique - Sylvain Jean, co-créateur de la marque Republik of.

Leurs vêtements sont fabriqués au Bangladesh, dans des usines certifiées socialement et biologiquement. Les deux amis vont lancer leur nouvelle collection en début de semaine prochaine. Leurs nouveaux visuels mettent en scène quatre icônes de Montpellier dans les rues de la ville et font référence à des événements importants qu'ont vécus les Montpelliérains dans les trente dernières années. À terme, les deux Montpelliérains souhaitent mettre en avant d'autres villes de France.