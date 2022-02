La nouvelle éco : Shareadesk, une plateforme montpelliéraine pour télétravailler chez des particuliers

Julie Boutonnet et Quentin Fremeaux ont lancé leur start-up, Shareadesk, en décembre 2021, suite à la crise sanitaire. La plateforme montpelliéraine permet aux télétravailleurs de se retrouver chez les uns et les autres pour travailler. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Une start-up montpelliéraine promeut une nouvelle forme de télétravail. C'est l'entreprise Shareadesk, créée en décembre 2021. Elle développe une plateforme - dont la version Bêta fonctionne déjà - qui met en relation les particuliers pour qu'ils puissent télétravailler les uns chez les autres. Interview avec Julie Boutonnet, la cofondatrice.

Que peut-on faire grâce à votre application?

Shareadesk est une application de réservation d'espaces de travail entre particuliers. C'est sur le même principe que la plateforme AirBnb : nos utilisateurs peuvent proposer un espace de travail chez eux ou en rechercher un.

Quel est l'intérêt par rapport aux espaces de coworking, ces lieux créés justement pour les télétravailleurs?

Les espaces de coworking sont souvent assez chers. La deuxième chose, c'est qu'ils sont souvent très proches des grandes villes. Par exemple, si aujourd'hui j'habite Sommières, mon premier espace de coworking, ça va être Montpellier. Avec plus de 30 minutes de route et les problèmes de circulation que l'on connaît... Avec l'application, je vais peut-être me rendre compte que mon premier espace de coworking, c'est tout simplement mon voisin.

Un autre aspect qui va être hyper important, c'est que, via l'application, je vais pouvoir bénéficier de services que seuls des particuliers peuvent proposer. Par exemple une terrasse, un jardin, une piscine... La deuxième particularité, c'est que je peux trouver des coworkers par affinités. Des affinités professionnelles : par exemple, des développeurs qui souhaiteraient travailler ensemble sur un même outil. Et des affinités personnelles : si, comme moi, vous êtes un peu sportif, peut-être qu'on pourrait partager un footing sur la pause déjeuner, par exemple...

Quel est le profil des personnes qui s'inscrivent?

Il y a de tout : des salariés qui sont sur un format hybride télétravail/bureau, des indépendants... On a même des fonctionnaires.

C'est avec la crise sanitaire et le développement du télétravail que vous avez eu cette idée?

Exactement! En fait, c'est une situation que j'ai vécue, comme la plupart d'entre nous... J'étais seule dans un 40 mètres carrés, et ça a été pour moi très très compliqué. Alors dès que ça a été possible, j'ai naturellement invité des amis et des anciens collègues de travail à venir télétravailler à la maison.

Ensuite, chacun a rendu la pareille, ce qui fait que ça m'a permis de changer d'espaces de travail et de faire de nouvelles rencontres. Et c'était tellement sympa que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose!

Est-ce que ça a été compliqué de lancer votre entreprise dans le contexte compliqué de la crise sanitaire?

Oui! Ce qui est, selon moi, le plus important, c'est de trouver son "Team buddy". Son partenaire. On ne peut pas se lancer tout seul tête baissée. On ne peut pas tout faire. On a aussi besoin d'un regard extérieur. Moi, ça a été Quentin Fremeaux, un ancien collègue. Et tous les deux, on se tire vraiment vers le haut!