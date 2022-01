La nouvelle éco : Shopopop la plateforme de livraisons entre particuliers en plein essor en Haute-Vienne

Shopopop est en plein essor en Haute-Vienne. Avec son nouveau développement au printemps dernier à Feytiat, la plateforme de livraisons de courses entre particuliers s'étend désormais sur 8 villes dans le département ( à Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Panazol et Saint-Junien).

Lancée avant la crise sanitaire, la plateforme SHOPOPOP a montré depuis son utilité. "C'est un service de livraisons à l'échelle locale où l'on fait appel aux habitants pour effectuer les livraisons sur une ville ou une agglomération" explique Adeline Viaud, responsable communication de Shopopop qui précise que plus de 20 000 livraisons ont déjà été effectuées sur le département.

Déjà 450 shoppers en Haute-Vienne

La plateforme collaborative fonctionne sur le même principe que le co-voiturage sauf que là l'échange se fait sur des courses effectuées dans des magasins partenaires de Shopopop. Pour devenir un shopper, il suffit de télécharger l'application de la plateforme et de s'inscrire. Ce sont des particuliers-livreurs qui transportent les courses alimentaires chez d'autres particuliers en échange d'un pourboire de 5 euros minimum mais qui varie selon la quantité de courses à livrer et de la distance à parcourir. En Haute-Vienne il y a déjà 450 shoppers. C'est un moyen pour eux d'arrondir leurs fins de mois tout en rendant service.Et ceux qui font appel à Shopopop pour qu'on leur livre des courses sont aussi de plus en plus nombreux.

Faire les courses pour des voisins qui ne peuvent plus se déplacer

Dans une région comme le Limousin où la population est relativement la plateforme a toute sa place. Et elle fait des heureux selon Adeline Viaud "On a de beaux retours de clients qui nous disent qu'ils ont pu rester à leur domicile alors qu'ils ne pouvaient plus conduire et qui peuvent maintenant rester dans leur maison en se faisant livrer leurs courses" explique la responsable communication. Et actuellement elle précise que la flambée de l'épidémie permet aussi aux personnes qui sont positives au Covid de se faire livrer.

La plateforme Shopopop est présente aussi dans plusieurs villes de la Corrèze : A Egletons, Brive-la-Gaillarde, Malemort, Altillac, Seilhac et Ussel.