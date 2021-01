La nouvelle éco : Smoös, premier espace de "co-therapeuting" à Bordeaux

Smoös a ouvert ses portes en novembre dernier cours de l'Yser. Une quinzaine de praticiens (psychologues, diététiciens ou ostéopathes) se partagent déjà cet espace : huit cabinets, une salle d'attente et un espace commun.

Smoös a été créé par un jeune couple bordelais : Lucas Malagié ostéopathe et Marion Duvelle, diplômée de l'école de commerce Kedge. L'aventure entrepreneuriale débute suite à une difficulté rencontrée par Lucas. Diplôme en poche le jeune homme s'installe en région parisienne et comme tous ses confrères il loue un cabinet pour recevoir ses patients sauf que le loyer est trop cher. Au bout de quelques mois il doit renoncer et fermer son cabinet.

Mais alors comment faire pour continuer cette activité ? C'est sa compagne Marion qui trouve la solution. Lucas ne doit pas être le seul thérapeute à avoir du mal payer son loyer. Pourquoi ne pas partager les frais avec d'autres praticiens ? Voici comment est née le premier espace de co-therapeuting à Bordeaux.

Un espace crée par un thérapeute, pour des thérapeutes avec tout ce qu'il faut pour travailler

Les huit cabinets sont identiques : équipés d'un bureau, avec deux fauteuils et une table pour masser ou ausculter. Les créneaux de consultation se réservent en ligne avec possibilité de louer à l'heure grâce à un système de forfait.

Depuis son ouverture le mois dernier Smoös a déjà séduit une quinzaine de thérapeutes et pas forcément des jeunes qui débutent comme l'explique ici sa co-fondatrice Marion Duvelle.