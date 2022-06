La nouvelle éco : sport, coworking, restaurant, l’offre très complète du Sporting Village de Blagnac

Sporting Works est un espace de co-working et de séminaires, qui permet de coupler travail et sport à Blagnac, près de Toulouse. Un lieu idéal pour les séminaires et team-building qui reprennent en ce moment.

Inauguré fin mars, le Sporting Works est une salle de sport et un espace de coworking d’un nouveau genre. Il met à disposition des particuliers et des entreprises un espace séminaire et de coworking dans un cadre sportif. "L’espace séminaire de 250 m² est composé de trois salles de réunion", décrit Kobé Myaro, le directeur. Du côté du coworking, ses 280 m² peuvent accueillir une quarantaine de postes et des bureaux collectifs. Et pour le déjeuner et le dîner, un restaurant de 200 m² est installé sur le site. Au total, le tiers-lieu dispose d’une capacité d’accueil de 150 personnes.

France Bleu : Vous étiez déjà à Toulouse avec une salle de sport, et vous vous installez à Blagnac maintenant, dans le quartier Andromède. Pourquoi ce choix ?

Kobé Myaro : Alors nous sommes arrivés à Blagnac parce qu'on a eu l'opportunité avec le groupe Sporting de répondre à un concours d'archi en 2015 de Toulouse Métropole. Cela nous a permis d'ouvrir notre deuxième établissement au Sporting Village.

Ce sont vraiment des établissements complets ou on fait plein de choses ?

Exactement, c’est le concept de Sporting Village. On est un tiers-lieu qui nous permet de recevoir nos différents clients dans différents univers avec beaucoup de mixité. Donc, on reçoit des clients pour pratiquer une activité sportive avec notre salle de sport. Et à côté de ça également pour recevoir des clients autour d'activités de séminaires, de restauration ou même de coworking.

"On est l'état d'esprit du Club Med pour les professionnels."

L'idée, c'est un tout en un ?

En fait, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins de nos clients dans un seul et même lieu. On dit souvent qu'on est l'état d'esprit du Club Med pour les professionnels. Avec des lieux agréables et utiles, simples d'utilisation pour nos clients, c'est-à-dire des bureaux, des salles de réunion dans lesquels ils peuvent travailler toute la journée et en même temps, on va pouvoir se restaurer ou pourquoi pas prendre l'apéro le soir. Tout ça de manière individuelle ou collective, pour évacuer le stress ou tout simplement s'entretenir, mais également avec ses équipes. Lors d'un événement de type team building, on peut organiser des olympiades. On a pas mal de choses intéressantes à proposer à nos clients.

Tous les séminaires, toutes les réunions d'entreprise, même les repas de fin d'année quasiment se sont arrêtés pendant le covid. Est-ce que ça se relance ? Est-ce que vous voyez un redémarrage ?

On va dire que tout le monde se précipite là sur le mois de juin pour organiser son événement. On sent vraiment qu'il y a une volonté de se rassembler, de se réunir et de pouvoir profiter. On a pas mal de demandes en ce qui concerne le team-building, c'est à dire faire une demi-journée d'étude avec une pause le matin, une mise à disposition de la salle, un déjeuner et puis l’après-midi autour d'activités sportives et ou festives comme une olympiade. On peut proposer l'organisation de tournoi de pétanque, de tournoi de beach-volley. On sent quand même que c'est en train de repartir et on a notre carnet qui continue à se remplir.