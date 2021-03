La nouvelle éco : boom des consutations chez les ostéopathes et kinés à cause du télétravail

Depuis plus d'un an, le télétravail est entré dans les moeurs et dans le quotidien de nombreux français. Moins de déplacements, mauvaises postures sur la chaise et les problèmes de dos apparaissent. Depuis mars 2020, les kinésithérapeutes et ostéopathes constatent une augmentation des rendez-vous.