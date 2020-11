La nouvelle éco : voyagez en télétravaillant dans la Drôme !

L'opérateur de voyages Best of Tours recherche des logements dans la Drôme pour répondre à la demande d'une nouvelle tendance en vogue : le teletravel.

Tant qu à être coincé à la maison pour télétravailler en ces temps de confinement, autant joindre l'utile à l'agréable : l'opérateur de voyages Best of Tours l'a bien compris et multiplie les offres de teletravel. Selon Yacine Bakouche, directeur de la société, le télétravail est une bonne occasion de découvrir d'autres régions. Le concept de teletravel a été lancé en juillet dernier suite à la crise sanitaire et Best of Tours recherche des logements à louer partout dans le monde (en cours en France, Royaume Uni, Indonésie...) pour ces télétravailleurs : des cadres étrangers, des pré-retraités ou même des personnes salariés dont l'entreprise est fermée et qui ne peuvent plus se rendre au travail.

Profiter du télétravail pour découvrir la Drôme

Le siège de l'entreprise qui emploie une vingtaine de personnes est à Carpentras dans le Vaucluse. Et la société s'intéresse désormais à la Drôme. "C'est une qualité de vie que les gens viendront chercher dans ce département" dit Yacine Bakouche. "Moi même quand je viens, je marche moins vite je lève plus le nez qu'à Paris ou à Londres. Il y a plein de produits et de spécialités à découvrir ici en prenant le temps".

Envie de louer un logement ?

Best of Tours recherche des appartements, maisons, gîtes, ou n'importe quel autre endroit confortable pour pouvoir télétravailler tout en visitant le territoire sur ses jours de repos. L'intérêt pour les loueurs c'est d'attirer une nouvelle clientèle souvent internationale sur des périodes habituellement creuses, hors vacances et hors été. L'inscription sur le site est gratuit, il faut juste ajuster les tarifs comme en basse saison et envoyer un mail à contact@therealtravel.com . L'agence de développement touristique de la Drôme peut aussi recueillir les demandes : bseguret@ladrometourrisme.

Yacine Bakouche, directeur de Best of tours, était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Yacine Bakouche dans "la nouvelle éco" Copier

capture d'écran - The real travel

